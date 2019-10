Treinverkeer gisteren zwaar verstoord “door technische operatie van telecomleverancier” ADN

16 oktober 2019

17u00

Bron: Belga 0 Het informaticaprobleem dat het treinverkeer gisteren tijdens de avondspits zwaar verstoorde, werd veroorzaakt door een technische operatie van een van de telecomleveranciers van Infrabel. Dat meldt de spoorinfrastructuurbeheerder vandaag.

De leverancier, Kontron Transportation, voerde een technische operatie uit in een van de twee datacenters in Muizen.

Door de informaticapanne, die rond 17.00 uur optrad, stonden treinen een twintigtal minuten stil in de Brusselse Noord-Zuidverbinding. Daardoor raakte de avondspits fors ontregeld. Bovendien vielen de informatieborden en de omroepsystemen uit in vele stations, vooral in Vlaanderen, en waren de reisplanners niet meer up-to-date. "Ook de communicatie tussen de infrastructuurbeheerder en de NMBS lag volledig plat", aldus Infrabel.



"Om 17.18 uur slaagden de ploegen van Infrabel, geholpen door hun leverancier, erin om het netwerk te herstellen. De verschillende communicatiesystemen werden progressief heropgestart maar de problemen voor het treinverkeer waren een groot deel van de avond nog voelbaar."

Infrabel wijst erop dat de integriteit van het spoorwegnet op geen enkel ogenblik in gevaar was. Het systeem om het treinverkeer veilig aan te sturen was niet geraakt door deze technische operatie.