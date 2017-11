Treinverkeer Gent-Brussel zwaar verstoord na dodelijk persoonsongeval Jeffrey Dujardin

08u20

Bron: Eigen berichtgeving 0 Jeffrey Dujardin

Door een dodelijk persoonsongeval vanochtend rond 7 uur is het treinverkeer zwaar verstoord tussen Gent en Brussel. Er is nog geen uitsluitsel of het al dan niet om een wanhoopsdaad gaat. De gestrande reizigers werden met hulp van de brandweer op een pendelbus gezet richting hun bestemming.