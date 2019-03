Treinverkeer gedeeltelijk hernomen, ook morgen nog hinder verwacht SPS

10 maart 2019

21u38

Bron: Belga 0 Het spoorverkeer, dat in onder meer Oost- en West-Vlaanderen stilgelegd werd ten gevolge van het stormweer, is omstreeks 21 uur weer mogelijk tussen Gent-Denderleeuw-Brussel, Antwerpen-Essen en Antwerpen-Brussel tussen Mechelen en Kontich.

Op de belangrijke lijn tussen Brussel en Antwerpen konden tussen Mechelen en Kontich geen treinen rijden, omdat ter hoogte van Kontich delen van een dak van een woning op de sporen terechtgekomen zijn. Dat probleem is ondertussen opgelost en het treinverkeer is hervat. Ook op de lijnen Antwerpen-Essen en Gent-Denderleeuw-Brussel zijn de obstakels van de baan. Op die laatste lijn was eerder op de avond al de verbinding tussen Brugge en Gent heropgestart.

De schade op de verbindingen Jette-Dendermonde en Mechelen-Schellebelle lijkt al bij al mee te vallen. Spoorinfrastructuurbeheerder Infrabel hoopt dat er daar in de loop van de avond opnieuw treinen kunnen rijden.

Op de lijn tussen Brugge en Knokke is de schade heel groot en die verbinding zal pas ten vroegste morgenmiddag hersteld zijn, aldus Infrabel nog. Verder in West-Vlaanderen is de verbinding Tielt-Deinze nog onderbroken. Daar belandde een slagboom op de bovenleiding. Verwacht wordt dat de problemen daar in de loop van de nacht van de baan zijn.

In Oost-Vlaanderen zijn er nog problemen op de lijn Sint-Niklaas-Temse. Ook het treinverkeer tussen Landen en Hasselt kan nog niet heropgestart worden.

Infrabel laat weten dat het personeel er in de loop van de avond en nacht alles aan zal doen om het treinverkeer tegen de ochtend zo normaal mogelijk te laten verlopen. Of dat zal lukken, hangt af van de schade die de medewerkers zullen aantreffen en de omstandigheden waarin ze kunnen werken. Als het opnieuw begint te stormen, wordt het moeilijk, klinkt het. Zeker de schade aan de bovenleiding zal moeilijk te herstellen zijn als de wind opnieuw zou opzetten.