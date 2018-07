Treinverkeer even stilgelegd door bermbrand in Wevelgem Lieven Samyn

19 juli 2018

21u01

Bron: Eigen berichtgeving 2 In Wevelgem zijn vanavond rond 19.15 uur enkele honderden vierkante meters gras en struikgewas langs de spoorweglijn 69 in de vlammen opgegaan. Door de wind verspreidde het vuur in het kurkdroge gras zich razendsnel.

Enkele buurtbewoners moesten in allerijl hun voertuig op een parkeerplaats vlakbij verplaatsen. Twee tankwagens en twee autopompen van de brandweerzone Fluvia snelden ter plaatse. Door de brand is het treinverkeer tussen Kortrijk en Menen een tiental minuten stilgelegd.

Door de aanhoudende droogte is in het West-Vlaamse provinciaal domein De Gavers in Harelbeke en Deerlijk ondertussen ook een algemeen rookverbod ingevoerd.