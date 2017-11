Treinverkeer even onderbroken tussen Mol en Herentals

Tussen Mol en Herentals is vanavond geen treinverkeer mogelijk na een wegongeval in Geel rond 20.15 uur, waardoor een auto op de sporen is beland bij een spoorovergang. Spoorwegmaatschappij NMBS legt vervangbussen in. Dat meldt Thomas Baeken, woordvoerder van spoornetbeheerder Infrabel.