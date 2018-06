Treinverkeer Brussel-Noord ligt volledig stil vanwege vandalisme VDBS

26 juni 2018

19u18 0

Het treinverkeer in Brussel-Noord ligt sinds 18.30 uur volledig stil vanwege vandalisme. "Enkele jongeren hebben vanaf een brug in de buurt van het station stenen naar beneden gegooid. Daarbij is een steen op het dak van een trein terecht gekomen. Uit veiligheidsoverwegingen hebben we beslist om al het treinverkeer stil te leggen. We willen natuurlijk niet dat er gewonden vallen. Momenteel hebben we nog geen zicht op hoe lang de hinder zal duren", zegt Thomas Baeken, woordvoerder van Infrabel.

Volgens Dimitri Temmerman van de NMBS passeren er geen treinen vanuit Brussel-Noord naar Brussels Airport, naar Leuven en naar Antwerpen. "Zelfs vanuit Denderleeuw worden treinen nu tegengehouden omdat de Noord-Zuidverbinding oververzadigd is", klinkt het.

De politie is ter plaatse. Het is niet duidelijk of de jongeren nog aanwezig zijn.