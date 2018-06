Treinverkeer Brussel-Noord ligt anderhalf uur lang stil nadat vandalen met stenen gooien VDBS kg

26 juni 2018

19u18

Bron: Eigen berichtgeving, Belga 1090 Het treinverkeer in Brussel-Noord heeft vanavond meer dan een uur stilgelegen vanwege vandalisme. Enkele jongeren gooiden vanop een brug met stenen naar de passerende treinen. De politie kwam ter plaatse en gaf rond 19.45 uur groen licht om het treinverkeer terug te hervatten.

"Omdat het treinverkeer dat door de Noord-Zuidverbinding loopt anderhalf uur heeft stilgelegen, zullen er de komende tijd nog heel wat gevolgvertragingen zijn. Sommige treinen zullen afgeschaft worden", zegt Thomas Baeken, woordvoerder van Infrabel.

Vanaf 18.30 uur was het treinverkeer stilgelegd tussen Brussel-Noord en Schaarbeek, omdat jongeren vanop een brug stenen gooiden naar de treinen. "Daarbij is een steen op het dak van een trein terechtgekomen. Uit veiligheidsoverwegingen hebben we beslist om al het treinverkeer stil te leggen. We willen natuurlijk niet dat er gewonden vallen", aldus Baeken.

Dat had gevolgen voor het verkeer vanuit Brussel naar Antwerpen, Leuven en Brussels Airport, maar ook elders werden treinen tegengehouden door de geblokkeerde flessenhals in de Noord-Zuidverbinding.

"Een team van de federale politie is ter plaatse geweest, maar heeft niemand meer kunnen arresteren. De jongeren waren al gaan lopen", zegt de woordvoerder van de federale politie. "Het onderzoek naar het incident loopt."