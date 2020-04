TreinTramBus vraagt minister Peeters meer tijd in overleg rond basisbereikbaarheid JG

TreinTramBus vraagt aan Vlaams minister van Mobiliteit Lydia Peeters (Open Vld) meer tijd in het overleg rond de basisbereikbaarheid. Diverse actoren zijn aan het beraadslagen over de toekomstige bus-, tram- en metrolijnen. Maar volgens TreimTramBus is de timing echter krap en de coronacrisis maakt het nog erger.



Sinds vorig jaar bespreken de vijftien vervoersregioraden de voorstellen die De Lijn heeft voorgelegd rond basisbereikbaarheid. "In de vervoersregioraden spelen de Vlaamse steden en gemeenten een belangrijke rol: nooit eerder kregen ze zoveel beslissingsmacht in de plannen voor de toekomstige bus-, tram- en metrolijnen", zegt Stefan Stynen, voorzitter van TreinTramBus.

In het afgelopen jaar ving de reizigersorganisatie bij veel gemeenten op dat de betrokken ambtenaren en schepenen deze bijkomende taak niet altijd kunnen opvolgen. "Ook de inhoudelijke achtergrond en omkadering bij de diensten ontbreekt vaak, zeggen vele mobiliteitsambtenaren. Dat is niet alleen zo voor de meeste Vlaamse gemeenten, maar ook voor vele centrumsteden", benadrukt Stynen.

Bovendien blijkt volgens TreinTramBus dat in sommige vervoersregio's de informatiedoorstroming naar de gemeentelijke diensten stroef verloopt. "Minister Peeters heeft de oorspronkelijke onrealistische timing gelukkig al verruimd. Maar in normale omstandigheden komt het nog altijd op haastwerk neer. Nu kunnen vervoersregioraden niet meer fysiek samenkomen en dreigen schuchtere inspraaktrajecten al opnieuw op de schop te gaan."

De meeste betrokken ambtenaren gaan volgens TreinTramBus niet meer naar hun kantoor. "Veel zaken kunnen van thuis uit geregeld worden, maar een compleet nieuw tram-busnetwerk op poten zetten, hoort daar niet bij. Dit is een bijzonder ingrijpende operatie die fysiek overleg en gedachtewisseling met vele partijen vergt", aldus Stynen. "Het is ondenkbaar dat de leden van de vervoersregioraad zonder fysieke samenkomst over het nieuwe net moeten beslissen. Daarom hebben we een brief naar minister Peeters gestuurd en om een half jaar uitstel gevraagd.

Het uitstel geeft de vervoersregioraden minstens tot einde oktober tijd om de kern- en aanvullende netten vast te leggen. Nog dit jaar moeten de gemeenteraden van alle gemeenten de definitieve plannen goedkeuren. Het ‘vervoer op maat’ volgt einde maart 2021. Als alles tegen de zomer 2021 definitief op tafel ligt, hebben alle actoren een jaar de tijd om het plan om te zetten. Zo kan het volledige nieuwe openbaarvervoernet volgens TreinTramBus op 1 juli 2022 ingevoerd worden.