TreinTramBus vraagt minimale dienstverlening bij De Lijn: “Het argument ‘we doen dit voor de veiligheid van de reiziger’, slikken we niet meer” kv

04 september 2020

19u00

Bron: Belga 1 TreinTramBus pleit voor een minimale dienstverlening bij De Lijn. Dat meldt de reizigersorganisatie vandaag in een persbericht. "Het vaak gehoorde vakbondsargument 'we doen dit voor de veiligheid van de reiziger' slikken we niet meer", klinkt het.

De christelijke vakbond verklaarde vanochtend dat de chauffeurs van De Lijn niet genoeg beschermd zijn tegen het coronavirus en dat de reizigers te dicht bij elkaar staan. TreinTramBus relativeert de feiten. "Om te beginnen blijkt uit internationaal onderzoek dat bijzonder weinig coronabesmettingen op het openbaar vervoer doorgegeven worden", klinkt het bij woordvoerder Peter Thoelen. "Laat ons ook niet vergeten dat er nog altijd strikte maatregelen gelden op trein, bus en tram. Bovendien zitten de chauffeurs van De Lijn afgeschermd en is er feitelijk geen fysiek contact met de reizigers."

De reizigersorganisatie vraagt dan ook enige soepelheid van De Lijn. "Om meer plaats te maken op de voertuigen, zou je op de bepaalde lijnen perfect gelede bussen kunnen inzetten, die kunnen meer mensen vervoeren. Op drukke ritten is dat zeker een snelle oplossing", aldus Thoelen. "We beseffen dat dit enkele aanpassingen zou vergen op vlak van aansluitingen en koppelingen van ritten, maar dat moet toch mogelijk zijn? “



TreinTramBus pleit ook voor een minimale dienstverlening bij wilde stakingen. "Vanuit reizigersstandpunt zijn die een absolute ramp. Bij een tijdig aangekondigde staking kun je een alternatief proberen te vinden. Bij een wilde staking sta je gewoon in de kou. We vragen de minister om een regeling uit de werken om een gegarandeerde minimale dienstverlening te voorzien, zoals sinds vorig jaar bij de NMBS. Het vaak gehoorde vakbondsargument 'we doen dit voor de veiligheid van de reiziger' slikken we niet meer. We vragen de vakbonden dan ook om wilde stakingen te veroordelen en werkwillige collega's hun werk te laten doen.”