TreinTramBus tegen reservatie voor treinen naar de kust: “Dat zou de problemen niet verhelpen” AW

04 augustus 2020

07u39

Bron: Belga 1 Reizigersvereniging TreinTramBus betreurt de chaos met gestrande treinreizigers afgelopen vrijdagavond in het station van Oostende , maar wil geen maatregelen zoals reservatie voor treinen naar de kust. Dat zou het voor de reizigers extra moeilijk maken. "Een reservatiesysteem zou de problemen van vrijdag overigens niet hebben verholpen", stelt voorzitter Stefan Stynen.

TreinTramBus roept treinreizigers op de afspraken over social distancing steeds te respecteren en de instructies van het personeel en veiligheidsdiensten altijd op te volgen. De maatregelen die burgemeester Bart Tommelein nu voorstelt zijn volgens de organisatie echter geen oplossing voor het probleem van vrijdag. "Het schrappen van de extra treinen zal uitmonden in een hogere bezetting in de IC-treinen, en dat kan absoluut niet de bedoeling zijn", stelt Stefan Stynen.



Een reservatiesysteem voor die treinen wijst de reizigersvereniging resoluut af. "De vergelijking met een pretpark snijdt geen hout. Pretparken hebben slechts één of enkele toegangen, maar de trein naar de kust kun je in tientallen stations nemen. Bovendien is het sociaal niet wenselijk, want je benadeelt de gebruikers van het openbaar vervoer ten opzichte van wie zich privé-vervoer kan veroorloven. Een reservatiesysteem zou de problemen van vrijdag overigens niet hebben verholpen."

Afhandeling van noodsituaties

De afhandeling van noodsituaties zoals vrijdag moet veel beter georganiseerd. "Waarom werd het treinverkeer 2 uur lang door de politie stilgelegd? Waarom werden de wachtende reizigers niet beter geïnformeerd?", werpt Stynen op. "We dringen er al lang op aan dat de NMBS in haar noodplannen de reiziger centraal stelt."

TreinTramBus wil ook dat Infrabel stopt met het uitbreken van wissels en uitwijksporen, want die kunnen nuttig zijn wanneer een bepaald spoor niet gebruikt kan worden.