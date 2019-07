TreinTramBus niet te spreken over problemen door hitte op spoor: “Gisteren was echt een dieptepunt” LH

Bron: Belga, eigen info 0 Reizigersvereniging TreinTramBus is niet te spreken over de problemen die gisteren ontstonden op het spoor als gevolg van de hitte. Vooral de knullige manier waarop de passagiers van enkele stilgevallen treinen geholpen werden, zit de organisatie hoog. De vakbond ACOD Spoor wil dan weer dat er automatisch een aangepast transportplan wordt opgesteld bij code oranje of rood voor hitte.

Het treinverkeer verliep gisteren zwaar verstoord door de hitte. Er waren brandjes, sommige bovenleidingen liepen schade op en in het station Gent Sint-Pieters werd 's avonds het medisch interventieplan afgekondigd nadat reizigers onwel waren geworden op enkele overvolle treinen die van de kust kwamen.

“Er zijn gisteren een hele hoop dingen misgelopen. Ik kan me best inbeelden dat het spoormateriaal onderhevig is aan de hevige temperatuur. Anderzijds vraag ik mij wel af of zoiets ook in Zuid-Europa gebeurt. Bij de Thalys waren er problemen aan de bovenleidingen, maar in het zuiden van Frankrijk moeten die toch ook rijden?”, aldus Peter Thoelen van TreinTramBus.

Maar TreinTramBus is vooral niet te spreken over de gevolgen voor de reizigers. “Wat mij het meest verbaasd heeft, is de knullige manier waarop men gisteren de passagiers behandeld heeft. Wat er gebeurd is met de passagiers van de stilgevallen trein in Mechelen, was totaal niet professioneel. Ik hoop dat de NMBS zich naar de toekomst toe of bij een volgende hittegolf beter voorbereidt en dat men de passagiers op een elegantere manier kan helpen. Gisteren was echt een dieptepunt.”

Aangepast transportplan

ACOD Spoor wil dat er in geval van code oranje of rood voor hitte een aangepast transportplan wordt opgesteld. “Het treinaanbod zou dan uitsluitend moeten bestaan uit modern materieel, wat het aantal treinen beperkt”, schrijft de vakbond vandaag in een communiqué.

"De opgelegde besparingen hebben de modernisering (airco) van het materieel vertraagd. De extreme temperaturen leggen bovendien technische beperkingen bloot", aldus ACOD Spoor. In haar pleidooi voor een aangepast transportplan stelt de vakbond dat "extreme temperaturen uitzonderlijke maatregelen vragen.”