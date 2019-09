Treintje van Plantentuin Meise even op stal. Redactie

10 september 2019

19u37 0

Anders dan andere jaren gaat het gekende treintje dat rondtoert in de Plantentuin van Meise iets vroeger op stal. De plantentuin wordt namelijk opnieuw onderhanden genomen en er zijn maar liefst drie werven. Hierdoor kan het vaste parcours van de plantentuin niet afgelegd worden en krijgt het treintje voor één keer een langere winterslaap. “Wanneer er reservaties voor groepen komen, bekijken wij uiteraard welke route er op dat moment kan uitgestippeld worden om toch aan de vragen van de bezoekers te voldoen”, klinkt het bij Manon, persverantwoordelijke van Plantentuin Meise. “We hebben nog heel wat moois in petto, zo omvat één van de drie werven het aanpakken van de vernieuwde inkom”. Meer informatie omtrent de projecten volgt later.