Treinreizigers kunnen weldra NMBS-tickets kopen via externe apps TTR

12 juli 2018

16u17

Bron: Belga 0 Spoorwegmaatschappij NMBS laat externe partijen voortaan toe om digitaal treintickets te verkopen. "We verwachten dat we de komende weken en maanden overeenkomsten met verschillende apps zullen kunnen aankondigen", zegt NMBS-woordvoerder Dimitri Temmerman vandaag.

Treintickets kunnen momenteel alleen digitaal gekocht worden op de app van de NMBS zelf en op de app van Olympus Mobility (maar die is enkel voor bedrijven). Met die laatste speler, nota bene van een oud-spoorwerknemer, werd vorig jaar een overeenkomst afgesloten.

Die overeenkomst leidde tot heel wat discussie. Onder anderen minister van Digitale Agenda en Telecommunicatie Alexander De Croo (Open Vld) riep de NMBS op om meerdere smartphoneapplicaties tickets te laten verkopen, zoals bijvoorbeeld de Vlaamse openbaarvervoermaatschappij De Lijn doet.



Ook voogdijminister François Bellot (MR) stelde zich vragen bij het feitelijke monopolie voor Olympus. "Het lijkt mij bijgevolg noodzakelijk dat de NMBS (...) zich ertoe verbindt om het aan Olympus toegekende recht op ticketverkoop in te trekken, dan wel om dit recht tegen dezelfde voorwaarden als die voor Olympus te veralgemenen naar andere aanvragers", zei hij in maart vorig jaar in De Kamer.

Overeenkomsten

De NMBS heeft nu een standaardovereenkomst opgesteld, die ondertekend kan worden door elke partij die een mobiliteitsapp heeft of ontwikkelt. Zij kunnen bijvoorbeeld het standaardbiljet, het weekendbiljet, Go Pass 1, Rail Pass 10, Railease en het seniorenbiljet aanbieden.

De NMBS heeft al overeenkomsten gesloten met meerdere partijen, zegt woordvoerder Temmerman, maar voorlopig wordt alleen de naam XXImo, een mobiliteitsaanbieder die zich ook richt op bedrijven, vrijgegeven. Hij zal vanaf september in zijn Milo-app NMBS-tickets integreren.

"We verwachten dat de komende weken en maanden nog meer bedrijven de overeenkomst zullen tekenen en zullen starten met het digitaal aanbieden van een aantal populaire NMBS-tickets", stelt de spoorwegmaatschappij. Mogelijke kandidaten zijn 4411 en Mobiflow, die allebei al m-tickets van De Lijn verkopen voor particulieren.