Treinreizigers kunnen stiptheid eigen traject opvolgen SPS

09 juli 2020

13u03

Bron: Belga 2 Spoorwegmaatschappij NMBS heeft een nieuw instrument ontwikkeld om de stiptheid van de treinen op te volgen. Reizigers kunnen voortaan de stiptheid van hun eigen traject dag per dag nagaan.

Tot nu toe werden stiptheidscijfers per maand gepubliceerd. "Hoewel deze gegevens nuttig zijn om de evolutie van de globale stiptheid van de treinen te evalueren, weerspiegelen ze niet noodzakelijk de persoonlijke ervaring van de reiziger", beseft de NMBS.

Met de nieuwe tool wordt daar verandering in gebracht en kunnen de treinreizigers voortaan de stiptheid bekijken van hun eigen dagelijkse trajecten. Dus niet alleen de stiptheid van een treinverbinding van start- tot eindpunt, maar ook van de rit tussen de specifieke stations waartussen de reiziger spoorde.

Via de knop ‘Mijn trein’ kan de reiziger specifieke ritten opzoeken. Het is de bedoeling de functie op termijn te integreren in de realtime-informatie over de treinen (bijvoorbeeld in de routeplanner).

De NMBS bevestigt ook dat de globale stiptheid van de binnenlandse passagierstreinen in juni 94,4 procent bedroeg, zoals eerder deze week was gebleken uit gegevens van spoornetbeheerder Infrabel. In juni vorig jaar reed (89 procent) van de treinen op tijd of met een vertraging van hoogstens 6 minuten. Tijdens de eerste jaarhelft kwam de stiptheid uit op 93,7 procent, tegen 90,2 procent in de eerste helft van 2019.