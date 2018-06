Treinreiziger trekt aan noodrem om in Vilvoorde te kunnen uitstappen

19 juni 2018

Bron: Belga

In het station van Vilvoorde is vanavond een trein tot stilstand gekomen nadat een reiziger aan de noodrem had getrokken. Dat bevestigt de NMBS. De IC-trein was onderweg van Antwerpen naar Brussel en zou normaal gezien niet in Vilvoorde stoppen, maar moest door de ingreep van de reiziger halt houden pal aan het perron van het station. Volgens de aanwezige treinbegeleider kon de reiziger in kwestie ook een van de deuren openen en de benen nemen.