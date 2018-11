Treinramp op het nippertje vermeden: wagons op drift in Visé, spoorarbeiders kunnen net op tijd wegspringen

TT

25 november 2018

09u29

Bron: Belga

0

In Wezet (Visé) in Luik is vanmorgen nipt een ramp vermeden. Twee spoorwagons zijn er om nog onbekende reden losgeraakt, zo meldt spoornetbeheerder Infrabel. Enkele spoorarbeiders konden de wagons nipt vermijden.