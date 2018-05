Treinproblemen tussen Gent en Brussel opgelost HA

04 mei 2018

16u53

Bron: Belga 182 Tussen Gent en Brussel zijn sinds 16.30 uur opnieuw beide sporen vrij. Er wordt geen hinder meer verwacht voor de avondspits, meldt de NMBS.

Het treinverkeer op de snelle spoorlijn tussen Gent en Brussel was sinds gisteren 16 uur in beide richtingen onderbroken als gevolg van problemen met de bovenleiding. Die raakte in de buurt van Erpe-Mere beschadigd over een lengte van één kilometer kilometer.

Gisterenavond en afgelopen nacht werden beide sporen afgesloten om herstellingswerkzaamheden uit te voeren. De treinen tussen Brussel en Gent werden in beide richtingen omgeleid via een alternatieve, oudere spoorlijn. Dat leverde vijftien tot twintig minuten vertraging op.

Sinds vanochtend was opnieuw één spoor vrij, sinds 16.30 uur kan het treinverkeer er opnieuw over beide sporen.