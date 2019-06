Treinongeval in Aarschot: Brent (20) sterft door fout op blaadje papier Stephanie Romans en Kristien Bollen

22 juni 2019

05u02 64 Een vergeten zinnetje op een blad papier: dat is de oorzaak van het dodelijke treinongeval in Aarschot. De machinist moest trager rijden aan de overweg omdat de slagbomen openstonden, maar die info ontbrak op zijn instructieblad. Met 80 km/u ramde hij de auto van de 20-jarige Brent en zijn vrienden.

Het parket van Leuven onderzoekt wie verantwoordelijk is voor het treinongeval waarbij de 20-jarige Brent Van Eylen stierf. Volgens spoornetbeheerder Infrabel wijzen de eerste vaststellingen richting een menselijke fout. "Onze technische diensten sluiten een defect aan de installatie volledig uit", zegt het spoorbedrijf.

Zonder instructie

Volgens een bron dicht bij het onderzoek had de vervangende bestuurder van de goederentrein een belangrijke instructie niét gekregen. De trein was in panne gevallen en mocht na reparatie weer vertrekken. "Normaal sluiten alle overwegen in de buurt als een trein stilvalt", legt de bron uit. "Als er een reset gebeurt - automatisch of handmatig - staan ze open. Dat is op zich niet erg: de treinbestuurder krijgt dan voor hij vertrekt de instructie om traag te rijden. In dat geval moet hij met 5 km/u voorbij spoorwegovergangen rijden en toeteren zodra hij in de buurt komt."

Maar de verantwoordelijke voor het regelen van het treinverkeer zou vergeten zijn om die informatie op het instructieblad van de machinist te schrijven. Daardoor dacht die dat de overwegen automatisch zouden sluiten en reed zijn trein met de reguliere snelheid.