Treinen weer iets stipter, maar ook meer afgeschafte ritten

26 februari 2019

18u10

Bron: Belga 0 "Er is sinds oktober een verbetering van de stiptheid merkbaar." Dat zeggen spoornetbeheerder Infrabel en spoorwegmaatschappij NMBS vandaag bij de bekendmaking van de stiptheidscijfers voor januari. Voor de vierde maand op rij lag het stiptheidspercentage hoger dan in dezelfde maand een jaar eerder.

In januari reed 90 procent van de de binnenlandse treinen "stipt". Dat wil zeggen dat ze hoogstens 6 minuten vertraging hadden in hun eindstation en/of bij aankomst in Brussel. In januari 2018 bedroeg de stiptheid 88,6 procent.



Minder goed nieuws is dat het aantal afgeschafte treinen sterk steeg. Er werden in januari 2.752 treinen afgeschaft, of 2,4 procent, tegen 1.694 of 1,5 procent in januari vorig jaar.

Te veel vertragingen

Een verbetering van de stiptheid is hoogstnodig. Over heel 2018 reed maar 87,2 procent van de treinen op tijd (maximaal 6 minuten vertraging), het laagste percentage in vijf jaar, zo werd eerder bekendgemaakt.





NMBS-topvrouw Sophie Dutordoir en Infrabel-CEO Luc Lallemand kondigden tijdens een zitting in de Kamercommissie Infrastructuur een maand geleden aan dat ze bijna vijftig maatregelen hebben opgelijst om de stiptheid op korte termijn te verbeteren. Met een externe consultant zal een stiptheidsprogramma worden uitgewerkt voor de periode 2019-2022.