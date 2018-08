Treinen rijden (nog) minder stipt, dus stuurt NMBS doelstellingen bij. Naar beneden Redactie

10 augustus 2018

07u05

Bron: Belga 6 De stiptheid bij spoorwegmaatschappij NMBS is er tijdens de eerste vijf maanden van het jaar dermate op achteruit gegaan, dat de NMBS zich genoodzaakt ziet om de doelstellingen naar beneden te herzien. Dat bericht L'Avenir op basis van een intern document.

In 2016 kwam de stiptheid van de treinen uit op 89,2 procent, onder de verwachting van 90 procent. Vorig jaar daalde ze tot 88,3 procent. Tussen december en februari bereikte ze 88,5 procent, en tussen februari en april 88,3 procent. Tussen april en juni nam ze af tot 87,2 procent.

Verwacht wordt dat de NMBS het jaar zal afsluiten met een score van 87,2 procent, terwijl de doelstelling aanvankelijk 89 procent was. Die doelstelling is ondertussen herzien. "We moeten de ambitie hebben om een finale stiptheid te behalen van om en bij de 88,0 procent", staat te lezen in het document.

"Het klopt dat de stiptheid de voorbije maanden gedaald is. Maar die vaststelling geeft geen aanleiding tot pessimisme. De NMBS stelt alles in het werk om de trend te keren en de stiptheid weer te verhogen. Eerst analyseren we, daarna nemen we actie. Een onderneming die de klant centraal stelt laat het hoofd niet hangen", aldus woordvoerder Bart Crols. De stiptheid is het slechtst in Wallonië.