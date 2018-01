Treinen rijden minder stipt HA

26 januari 2018

08u43

Bron: Belga 3 Vorig jaar reed 88,3% van de NMBS-treinen op tijd of met een vertraging van minder dan 6 minuten. Dat is een daling tegenover 2016, toen het nog ging om 89,2%. De stiptheid van de NMBS is dus lichtjes gedaald, schrijft L'Echo.

De vertraging te wijten aan derden is op een jaar tijd gestegen van 39,5% naar 45%, zo blijkt uit de cijfers waar de Franstalige krant de hand kon op leggen.

Volgens bronnen dicht bij het dossier, stuurt de NMBS dagelijks stiptheidscijfers naar bevoegd minister François Bellot (MR), die druk uitoefent voor een verbetering. Er zijn maatregelen op komst bij de NMBS, met onder meer de benoeming van vijf managers die de stiptheid moeten volgen "op de meest kwetsbare lijnen", met een analyse van de incidenten en voorstellen voor structurele problemen.

De NMBS vervoerde in 2017 dagelijks zowat 850.000 reizigers, of 3% meer dan in 2016.