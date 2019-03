Treinen reden vorige maand weer iets stipter HAA

26 maart 2019

17u17

Bron: Belga 0 De treinen op het Belgische spoorwegennet reden in februari opnieuw iets stipter. In totaal reed vorige maand 90,2 procent van de treinen op tijd, of met een vertraging van minder dan zes minuten.

De stiptheid ligt daarmee hoger dan in februari vorig jaar (87,3 procent), zo blijkt uit cijfers van spoornetbeheerder Infrabel en spoorwegmaatschappij NMBS. Het is de vijfde maand op rij dat het stiptheidspercentage hoger ligt dan in dezelfde maand een jaar eerder.

Bovendien werden er ook minder treinen geschrapt. Er werden afgelopen maand 2.115 treinen afgeschaft (2,1 procent), tegenover 3.436 (3,4 procent) in februari 2018. Het grotere aantal geschrapte treinen van vorig jaar had ook wel te maken met een intersectorale staking die de socialistische overheidsbond ACOD op 27 februari 2018 organiseerde.



Over heel 2018 reed maar 87,2 procent van de treinen op tijd, het laagste percentage in vijf jaar, zo werd eerder bekendgemaakt.