Treinen reden opnieuw iets minder stipt TTR

19 juni 2018

16u13

Bron: Belga 4 De stiptheid van het binnenlands reizigersverkeer op onze spoorwegen is in de maand mei gezakt van 86,6 procent vorig jaar naar 86,5 procent dit jaar. Dat blijkt uit de cijfers van spoorinfrastructuurbeheerder Infrabel en spooroperator NMBS. Ook het aantal afgeschafte treinen lag een stuk hoger in mei van dit jaar (2.028) dan vorig jaar in dezelfde maand (1.474). Ook in januari, februari, maart en april ging de stiptheid erop achteruit.

De lijn van Gent naar Brussel haalde de hoogste stiptheidsscore met 95,1 procent, gevolgd door de lijn Dendermonde - Brussel met 93,1 procent, terwijl de reizigers uit Kortrijk (81,5 procent) en uit Oostende (83,5 procent) heel wat meer geduld moesten opbrengen. Ook de lijn uit Antwerpen haalde met 84,7 procent maar een matige score, net als de lijn Luik - Brussel (86,5 procent) die ook veel Vlaamse pendelaars naar de hoofdstad vervoert.

Wat de 'incidenten' betreft zorgde de aanwezigheid van een "gewapende persoon in station Brussel-Zuid op 9 mei" voor 2.221 minuten vertraging. Ook de "ongunstige weersomstandigheden" (onweer) op 24 mei zorgden op het hele spoornet voor veel vertraging (3.868 minuten). Maar de grootste hinder op het spoor in mei kwam door "averij aan de bovenleiding op lijn 50A in Welle" bij Denderleeuw in Oost-Vlaanderen op 3 en 4 mei, die technische storing zorgde voor 10.086 minuten vertraging.