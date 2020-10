Treinen reden ook in september stipter dan vorig jaar SVL

07 oktober 2020

13u10

Bron: Belga 1 De binnenlandse passagierstreinen hebben in september een stiptheid gehaald van 92,6 procent. Dat is beter dan de 90,8 procent die in september vorig jaar was opgetekend, zo blijkt uit cijfers op de website van spoornetbeheerder Infrabel.

‘Stipt rijden’ betekent voor de treinen dat ze op tijd reden of met een vertraging van minder dan 6 minuten.

De stiptheid op het spoor ligt al het hele jaar - op februari na - hoger dan in dezelfde maand van vorig jaar. Volgens gegevens van spoorwegmaatschappij NMBS bedroeg de stiptheid van januari tot en met augustus 94,1 procent, tegen 91 procent in dezelfde periode vorig jaar.

In september werden voorts 2.152 treinen afgeschaft. Dat komt overeen met 1,9 procent van de treinen (tegen 2,1 procent in september vorig jaar). Het incident met de grootste impact op het treinverkeer vond plaats op 16 september. Een storing aan de seininrichting in Antwerpen-Centraal leidde toen tot 6.640 minuten vertraging en 154 afgeschafte treinen.