Treinen reden minder stipt in juli (en dat was meestal niet schuld van NMBS)

21 augustus 2018

17u03

Bron: Belga 0 In juli reed 88,3 procent van de passagierstreinen op tijd of met een vertraging tot zes minuten. De stiptheid ligt daarmee lager dan dezelfde maand in 2017, toen dat 92,2 procent van de treinen was. Dat melden spoormaatschappij NMBS en infrastructuurbeheerder Infrabel.

De uitgesproken verantwoordelijke voor de vertragingen op het spoor in juli is opnieuw de categorie 'Derden', aldus Infrabel en NMBS. Derden zijn verantwoordelijk voor 43 procent van de vertragingen en voor 46,9 procent van de afgeschafte treinen.

Spoorlopers in Brussel-Zuid veroorzaakten tijdens de ochtendspits op vrijdag 6 juli alleen al 8.636 minuten vertraging. Andere grote vertragingen werden veroorzaakt door een persoonsongeval in Kortenberg op 11 juli (7.018 minuten vertraging), averij aan de bovenleiding in Diegem op 27 juli (5.386 minuten), een bovenleidingsbreuk in Profondsart op 26 juli (2.373 minuten) en een kabeldiefstal in Beuzet op 4 juli met 1.771 minuten vertraging.



In juli werden 2.032 treinen afgeschaft, of 1,9 procent van het totaal aantal treinen. In juli vorig jaar waren dat 1.149 treinen, of 1,1 procent van het totaal.