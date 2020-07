Treinen reden in juni stuk stipter dan vorig jaar KVE

06 juli 2020

16u31

Bron: Belga 0 In juni reed 94,4 procent van de binnenlandse passagierstreinen op tijd of met een vertraging van hoogstens 6 minuten, zo blijkt uit gegevens van spoornetbeheerder Infrabel. De stiptheid ligt een stuk hoger dan in juni vorig jaar (89 procent), maar is wel iets lager vergeleken met mei dit jaar (95,3 procent).

In juni was 1,7 procent van de treinen afgeschaft, of 1.813 treinen in totaal, tegenover 2,2 procent in juni 2019 en 1,5 procent in mei dit jaar.

Afgelopen maand was 37,6 procent van de vertragingen toe te wijzen aan Infrabel, 32,1 procent aan derden en 27,6 procent aan de NMBS. Wat betreft afgeschafte treinen, was in juni 39,3 procent toe te wijzen aan derden, 31,5 procent aan de NMBS en 27,7 procent aan Infrabel.

Een laattijdig einde van werkzaamheden in Luttre op 2 juni veroorzaakte afgelopen maand het grootste aantal minuten vertraging (1.715). Wel werden er maar vier treinen afgeschaft. Door schade aan de bovenleiding in Aarschot waren op 19 juni 48 treinen afgeschaft, het hoogste aantal in juni. Dat incident veroorzaakte ook 1.002 minuten vertraging.