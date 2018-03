Treinen reden in februari minder stipt Redactie

13 maart 2018

18u11

Bron: Belga 1 De stiptheid van de treinen is in februari gedaald in vergelijking met het jaar daarvoor. Dat blijkt uit de gezamenlijke stiptheidscijfers die Infrabel en NMBS hebben bekendgemaakt. In februari vorig jaar reed 89 procent (zonder neutralisatie) van de treinen stipt, wat betekent dan ze met minder dan 6 minuten vertraging in hun eindstation aankwamen. Vorige maand daalde die stiptheid naar 87,3 pct.

Dit stiptheidscijfer, zonder neutralisatie, "geeft een goed beeld van de stiptheid, aangezien er rekening wordt gehouden met alle vertragingen, dus ook die waarvoor Infrabel en NMBS niet verantwoordelijk zijn", klinkt het in een persbericht.

Het gaat dan om spoorlopen, kabeldiefstallen, persoonsongevallen en andere.

3,3 % van de treinen - of 3.389 treinen - werd vorige maand afgeschaft. In februari 2017 was dat nog 1,3 %, oftwel 1.325 treinen. Deze afgeschafte treinen worden niet meegeteld in de stiptheidscijfers. Het grote aantal geschrapte treinen heeft te maken met de intersectorale staking van 27 februari, waardoor er op het spoor aanzienlijke problemen waren. In totaal telden de spoorbedrijven daardoor ook bijna 9.000 minuten vertraging. In januari bedroeg de stiptheid nog 88,6 %.