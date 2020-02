Treinen kunnen opnieuw rijden tussen Charleroi en Brussel

26 februari 2020

Het treinverkeer op de lijn tussen Brussel en Charleroi kan volledig hernemen. Dat meldt spoorwegnetbeheerder Infrabel. Tijdens werken in Waterloo is een kraan afgelopen nacht op de bovenleiding gevallen, waarna het treinverkeer op de lijn de hele voormiddag ernstig verstoord was, maar de herstellingswerkzaamheden zijn intussen afgerond.