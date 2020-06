Treinen in mei stuk stipter dan jaar geleden JOBR

08 juni 2020

17u34

Bron: Belga 6 In mei lag de stiptheid van de treinen met 95,3 procent een stuk hoger dan in dezelfde maand vorig jaar, toen de stiptheid 89,4 procent bedroeg. Dat blijkt uit cijfers van spoornetbeheerder Infrabel. Er is wel een lichte daling in de stiptheid vergeleken met april 2020. In die maand was de “ treindienst van nationaal belang ” in voege en reed 97,2 procent van de binnenlandse treinen op tijd of met maximaal 6 minuten vertraging.

Afgelopen maand was 35,9 procent van de vertragingen te wijten aan derden, 32,8 procent aan de NMBS, 26,7 procent aan Infrabel en de rest aan andere spooroperatoren. Wat betreft afgeschafte treinen, was in mei 45,8 procent te wijten aan derden. In 29,6 procent van de gevallen was dat de NMBS en in 20,6 procent van de gevallen was dat Infrabel. De cijfers van Infrabel geven ook aan dat 1,5 procent van de treinen de voorbije maand was afgeschaft, of 1.609 treinen, tegenover 2,9 procent vorig jaar en 1,1 procent in april 2020.

Een bommelding in het station Brussel-Centraal op 5 mei veroorzaakte de grootste hinder, met 4.518 minuten vertraging en 88 afgeschafte treinen.

Lees ook:

Slecht weer woog op stiptheid treinen in februari

NMBS bouwt schuldenberg verder af