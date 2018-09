Treinconducteur neergestoken door zwartrijder Jef Artois Ken Van Beversluys Kaatje Lucas Wannes Vansina

09 september 2018

10u53

Bron: VTM Nieuws, Eigen berichtgeving 0 In het station van Lier is gisteravond een treinconducteur neergestoken door een zwartrijder. De man werd uit de trein gezet en viel vervolgens de conducteur aan met een scherp voorwerp. De treinconducteur is lichtgewond.

Het incident gebeurde gisteren rond 22.30 uur 's avonds op de lijn tussen Antwerpen en Hamont. De conducteur raakte in discussie met de man omdat die geen vervoersbewijs wou betalen. In het station van Lier werd de zwartrijder uit de trein gezet, waarna hij overging tot de aanval. De conducteur liep een snee op en werd ter plaatse verzorgd.

Het is nog niet duidelijk of de dader is opgepakt, maar zijn identiteit is alvast bekend. De trein werd gisterenavond afgeschaft.