Treinconducteur neergestoken door 17-jarige zwartrijder die zich op toilet verstopt had Jef Artois Ken Van Beversluys Kaatje Lucas Wannes Vansina

09 september 2018

10u53

Bron: VTM Nieuws, Belga, Eigen berichtgeving 295 In het station van Lier is gisteravond een treinconducteur neergestoken door een 17-jarige zwartrijder. De man werd uit de trein gezet en viel vervolgens de conducteur aan met een scherp voorwerp. De treinconducteur is lichtgewond.

Het incident gebeurde gisteren rond 22.30 uur 's avonds op de lijn tussen Antwerpen en Hamont. De conducteur raakte in discussie met de man omdat die geen vervoersbewijs wou betalen. Parketwoordvoerster Lieselotte Claessens: "Een 17-jarige minderjarige uit Herentals en zijn vriendin zaten op de trein. Hij verstopte zich in het toilet omdat hij geen vervoersbewijs had. De conducteur ging hem halen en gaf geen boete, maar verplichtte hem wel op de trein in Lier te verlaten."

In het station van Lier werd de zwartrijder uit de trein gezet, waarna hij overging tot de aanval. "Bij het uitstappen van de jongeman voelde de conducteur plots iets scherp in zijn zijde", zegt het parket. Het bleek om een steekwonde van zo’n 10 cm te gaan. Hij werd verzorgd in het ziekenhuis en zal acht dagen werkonbekwaam zijn.

De dader kon ontkomen, vernam Belga uit anonieme bron, maar zijn identiteit is alvast bekend. Het parket is ondertussen een onderzoek gestart. De trein werd gisterenavond afgeschaft.