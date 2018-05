Treinbestuurders in open brief: "Onze excuses, reizigers, voor de vertragingen" HR

09 mei 2018

11u30 122 De treinbestuurders van de NMBS willen een hoger loon. Omdat ze dat voorlopig niet lijken te krijgen, voeren ze een stiptheidsactie. Die kan leiden tot vertragingen. In een open brief aan de reizigers leggen ze hun actie uit. Leest u even mee:

Beste reiziger,

Eerst en vooral willen wij ons verontschuldigen voor de manier waarop we U moeten benaderen. De gedragscode van de NMBS verbiedt ons echter om te communiceren naar jullie toe.



Het is U waarschijnlijk al opgevallen dat sommige treinen extra rustig rijden en dat de bestuurder de opgelegde reglementering, zoals steeds, nauwgezet volgt. We doen dit nu echter nóg nauwgezetter en nauwkeuriger waardoor er vertraging kan veroorzaakt worden. We hebben hiervoor echter grondige redenen.



Een goed jaar geleden werd ons, door de directie, beloofd om ons beroep op te waarderen. Dit kwam omdat men, zowel vanuit werknemerszijde als werkgeverszijde, vond dat de inhoud van ons beroep niet meer strookte met ons loon. De laatste jaren zijn immers heel wat innovaties (ETCS, moderner materieel, wijzigingen in de reglementering, …) doorgevoerd waardoor de kennis én de verantwoordelijkheden van de treinbestuurder enorm gegroeid zijn.



Momenteel is er echter van opwaardering geen sprake meer. De toon is gewijzigd naar herwaardering en zelfs win-win. De directie eist nu zelfs productiviteitsverhogende maatregelen. Maatregelen waarvan wij zeker zijn dat ze de algemene veiligheid in het gedrang kunnen brengen. Uw veiligheid, als reiziger.



Als bestuurders willen we een gelijke behandeling voor iedereen. In het huidige voorstel zijn er bestuurders die minder zullen verdienen, andere meer. De overgrote meerderheid moet het echter doen met een klein bedrag. Nochtans zijn onze verlangens niet groot.



We hebben de directie al diverse malen attent gemaakt dat we onze herwaardering willen zien via een verhoging van het basisloon, in plaats van via premies, en een blijvende humanisering van onze diensten. Dit lijkt ons voor iedereen fair. We voeren immers allemaal onze job met evenveel passie en enthousiasme uit. Dit is, volgens ons, de grootste vorm van waardering voor onze functie en verantwoordelijkheid.



De laatste tijd zijn diverse peperdure projecten naar de prullenbak verwezen. Ettelijke miljoenen publiek geld werden door de ramen gegooid. Zelfs een voormalig gedelegeerd bestuurder, die een fikse ontslagvergoeding incasseerde en prompt het spoorwegpersoneel aanviel, werd met open armen terug ontvangen. Zaken die voor ons, als personeel, niet door de beugel kunnen. Wij vragen dat deze middelen vrijgemaakt worden voor het personeel én de dienstverlening.



Vandaar deze tijdelijke actie. Want we willen, ondanks alles, het stakingswapen niet ter hand nemen. U bent immers onze voornaamste prioriteit. Een tevreden reiziger maakt ook ons tevreden. We willen niemand gijzelen. We gaan ervoor om iedereen veilig en stipt op z’n bestemming te brengen. Of het nu gaat over de schoolgaande jeugd, de gewone werkman of het gezin dat een daguitstap maakt. We willen er zijn voor jullie, vandaag, morgen en in de toekomst. Maar wel mét respect en waardering van onze werkgever.



En daarom nogmaals onze welgemeende excuses.

Met vriendelijke groeten,

De bezorgde treinbestuurders.