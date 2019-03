Treinbestuurder negeert rood licht aan station Luik-Guillemins: beperkte hinder AW

18 maart 2019

09u47

Bron: Belga 0 Een passagierstrein die vanuit Flémalle-Haute, in de provincie Luik, onderweg was naar Borgworm, reed voor het station van Luik-Guillemins door een rood licht. Volgens de NMBS is de hinder voor de andere treinen beperkt aangezien die lokaal omgeleid worden.

Omstreeks 8.40 uur reed een trein van Flémalle-Haute naar Borgworm iets voor het station van Luik-Guillemins door een rood licht, waardoor de trein automatisch stilviel. Het voertuig kan pas opnieuw vertrekken als er een nieuwe bestuurder ter plekke is. Dat zou volgens NMBS-woordvoerder Dimitri Temmerman niet lang duren.



Op de trein zat slechts één passagier. "De trein zal in Luik-Guillemins afgeschaft worden en de passagier kan van daaruit zijn reis voortzetten", klinkt het. Voor de andere treinen is er volgens de NMBS weinig hinder. Zij worden lokaal omgeleid.

