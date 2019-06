Treinbestuurder neergeslagen door agressieve reiziger in station Leuven HR

26 juni 2019

14u10

Bron: Belga 16 Binnenland In het station van Leuven is dinsdagnamiddag een treinbestuurder neergeslagen door een agressieve reiziger. Dat meldt de Leuvense politie. De dader kon het op een lopen zetten en wordt momenteel opgespoord.

Een treinbegeleider had een zwartrijder betrapt en zette de man in Leuven van de trein. De treinbestuurder ging mee met de begeleider om de zwartrijder uit te leggen dat hij een ticket moest kopen. De man werd echter agressief en gaf de treinbestuurder een slag in het gezicht. Die viel meteen op de grond en was even van slag, en de dader maakte daarvan gebruik om het op een lopen te zetten.

De Leuvense politie ging nog naar hem op zoek, maar kon hem niet meer aantreffen. De treinbestuurder moest met lichte verwondingen overgebracht worden naar het ziekenhuis. De politie stelde proces-verbaal op voor slagen en verwondingen aan een medewerker van het openbaar vervoer. De camerabeelden zullen bekeken worden om de dader te identificeren.