Treinbegeleidster in Hoei aangevallen, NMBS tilt zwaar aan de feiten TT

18 september 2018

20u42

Bron: Belga 3 Een treinbegeleidster van spoorwegmaatschappij NMBS is zondag omstreeks 22 uur fysiek aangevallen door een dronken passagier. De treinbegeleidster slaagde erin de aanvaller uit de trein te verwijderen in Hoei. Dat heeft RTL gemeld. De NMBS bevestigt dat er een intern onderzoek loopt, maar wil geen details geven over de aard van de agressie.

"Een intern onderzoek is geopend, zoals bij elk geval van agressie. We nemen het heel ernstig. We hebben een zeer strikt beleid bij dit soort zaken", zegt Elisa Roux, woordvoerster van de NMBS.

Sinds 2011 heeft de NMBS een anti-agressieplan, nadat er een heleboel gevallen waren geregistreerd in de voorafgaande periode. Het plan voorziet samenwerking met de politie, personeelsopleiding, preventieve acties, enzovoort. Veiligheidsagenten van Securail en de politie voeren sindsdien op gezette tijden preventieve patrouilles uit.

Sinds 2011 was er, dankzij dat anti-agressieplan, een daling van het aantal gevallen van agressie. In 2017 was er echter weer een opleving merkbaar met een stijging van 11 procent van het aantal gevallen tegenover 2016, met in totaal 1.165 gevallen.