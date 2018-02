Treinbegeleider vier dagen arbeidsongeschikt na slagen door zwartrijder

EB

16 februari 2018

18u00

Bron: Belga

In het Oost-Vlaamse Denderleeuw is gisteravond een 26-jarige zwartrijder opgepakt nadat hij zware slagen had toegebracht aan een treinbegeleider. Het slachtoffer is vier dagen arbeidsongeschikt, meldt de Dendermondse afdeling van het parket Oost-Vlaanderen.