Trein rijdt rood sein voorbij tussen Antwerpen en Noorderkempen: treinverkeer onderbroken Redactie

11 februari 2019

07u50

Bron: belga 0

Het treinverkeer tussen Antwerpen-Centraal en het station Noorderkempen in Brecht is vanochtend onderbroken nadat een trein er een rood sein voorbijreed. Dat meldt de NMBS. Er worden vervangbussen voorzien om de dienstregeling te garanderen en de Beneluxtrein rijdt tijdelijk om via Roosendaal. Het is niet duidelijk hoelang de hinder zal duren.