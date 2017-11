Trein rijdt in op spoorwegarbeiders in Henegouwen: twee doden en één vermiste EB

20u49

Bron: Belga 5 BELGA Bij een ongeluk aan spoorwegenwerken in het Henegouwse Morlanwelz zijn vanavond twee dodelijke slachtoffers gevallen. Dat bevestigt de spoorwegpolitie. Er is ook een persoon vermist. De slachtoffers zijn meer dan waarschijnlijk arbeiders die op het moment van het ongeval aan het spoor ter hoogte van Morlanwelz aan het werken waren.

De trein was eerder op de dag al betrokken bij een ongeluk. Toen botste het met een personenvoertuig. Dat voertuig vloog in brand maar er raakte niemand gewond. Het treinverkeer was wel onderbroken tussen Bergen en Charleroi.

Bij de takeling van het treintoestel liep het vanavond opnieuw mis. De trein kwam om een nog onduidelijke reden los en maaide enkele arbeiders van Infrabel weg die aan het spoor aan het werken waren. Vervolgens reed het voertuig nog verder waarna het in botsing kwam met een passagierstrein in de buurt van La Louvière. In die trein zou een tiental mensen gewond zijn geraakt, geeft de spoorwegpolitie nog mee.

Minister van Mobiliteit François Bellot is op de plaats van het ongeval. Later op de avond zal er een persconferentie plaatsvinden in het gemeentehuis van Morlanwelz.

