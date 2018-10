Trein ramt auto in Boechout: chauffeur net op tijd gered Marc De Roeck

29 oktober 2018

21u39

Bron: Eigen berichtgeving, Belga 0 Een goederentrein heeft kort voor 20 uur een stilgevallen auto geramd op de overweg aan de Alexander Franckstraat in Boechout. De bestuurder kon net op tijd gered worden door een alerte voorbijganger. Het treinverkeer tussen de stations van Lier en Mortsel is door het incident verstoord, meldt de NMBS.

De wagen viel plots stil op de overweg. De chauffeur was achter het stuur blijven zitten, maar kon gelukkig net op tijd uit de auto worden getrokken voordat de trein op het voertuig inreed. Zijn wagen werd zo’n 200 meter ver meegesleurd.



“Wie die alerte getuige was, weten wij niet. De vaststellingen worden gedaan door de spoorwegpolitie”, aldus woordvoerder Johan Wonink van de politiezone Minos. “De overweg aan de Alexander Franckstraat is gelukkig geen verlaten plek. Er zijn enkele appartementsgebouw in de buurt. Het is ook een plaats waar mensen hun hond uitlaten of komen wandelen.”

Er rijden momenteel geen treinen tussen de stations van Lier en Mortsel, maar de NMBS zet vervangbussen in, laat woordvoerder Dimitri Temmerman weten. Een trein met een tachtigtal passagiers in de buurt van Boechout zal geëvacueerd worden.

