Trein ontspoort in Henegouwen, treinbestuurder gewond JME/KAV

08 juni 2018

Op de spoorlijn tussen Brussel en Bergen is deze voormiddag rond 10.30 uur een trein ontspoord. Er zaten geen reizigers op de trein. De treinbestuurder raakte wel gewond.

Het treinstel is ter hoogte van het station van Neufvilles (Soignies, Henegouwen) gekanteld naast de sporen en voorlopig is het treinverkeer tussen Brussel en Bergen niet mogelijk. "We zullen vervangende busdiensten inleggen", zegt woordvoerder Bart Crols van NMBS.