Trein negeert rood sein: reizigers worden geëvacueerd kv

25 april 2018

17u45

Bron: Belga 0 Een trein op weg van Hasselt naar Antwerpen, via de luchthaven van Zaventem, heeft omstreeks 17 uur bij Weerde (Zemst) een rood sein genegeerd. Dat meldt NMBS-woordvoerder Bart Crols.

De veiligheidsprocedure schrijft voor dat de machinist vervangen wordt en de reizigers geëvacueerd worden. "We bekijken nu hoe we die reizigers kunnen evacueren", zegt Crols. "Deze trein staat dus geblokkeerd, en daarachter staan nog twee anderen geblokkeerd. Die twee laatste treinen kunnen echter terugkeren."

Op die plaats zijn er vier sporen, waarvan er nu dus één onbeschikbaar is. "We zitten nog in de spits, wat betekent dat dit dus vertragingen met zich zal meebrengen", zegt Crols.

De machinist die het rood sein negeerde, wordt nu "te voet gesteld". "Dat is standaardprocedure."