Trein negeert rood sein: reizigers worden geëvacueerd kv

25 april 2018

17u45

Bron: Belga, eigen berichtgeving 4 Een trein op weg van Hasselt naar Antwerpen, via de luchthaven van Zaventem, heeft omstreeks 17 uur bij Weerde (Zemst) een rood sein genegeerd. Dat meldt NMBS-woordvoerder Bart Crols.

De veiligheidsprocedure schrijft voor dat de machinist vervangen wordt. "De reizigers blijven op de trein omdat de trein nog in volle baan staat, dat wil zeggen dat het moeilijk is om hen te evacueren, aangezien de trein niet in een station staat of vlak aan een overweg staat. Bijgevolg is het het best om hen gewoon verder te laten reizen, in dit geval met een andere bestuurder", vertelt Crols aan onze redactie.

"Deze trein staat dus geblokkeerd, en daarachter staan nog twee anderen geblokkeerd. Die twee laatste treinen kunnen echter terugkeren", aldus Crols.

Op die plaats zijn er vier sporen, waarvan er nu dus één onbeschikbaar is. "We zitten nog in de spits, wat betekent dat dit dus vertragingen met zich zal meebrengen", zegt Crols.

De machinist die het rood sein negeerde, wordt nu "te voet gesteld". "Dat is standaardprocedure."