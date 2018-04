Trein negeert rood sein: andere machinist rijdt verder kv

25 april 2018

17u45

Bron: Belga, eigen berichtgeving 23 Een trein van Hasselt naar Antwerpen heeft omstreeks 17 uur bij Weerde (Zemst) een rood sein genegeerd. Dat meldt NMBS-woordvoerder Bart Crols.

Rond 18.30 uur is de trein -met een andere machinist- aangekomen in Mechelen. Op die plaats zijn er vier sporen, waarvan er één ruim anderhalf uur onbeschikbaar was. Dat bracht de nodige vertragingen met zich mee.

Achter de trein die het rood sein negeerde, stonden twee treinen geblokkeerd. Die konden gelukkig wel terugkeren.

De machinist die het rood sein negeerde, wordt nu 'te voet gesteld'. "Dat is standaardprocedure", klinkt het.