Trein met pesticiden sukkelt van spoor in Eeklo JM

09 april 2018

14u49

Bron: Belga 1 Een trein met pesticiden die de sporen tussen Maldegem en Eeklo onkruidvrij moest maken, is van het spoor gesukkeld. T oen de trein het station van Eeklo te dicht naderde , schatte d e treinbestuurder het remmanoeuvre hoogstwaarschijnlijk verkeerd in. Niemand raakte gewond en ook de schade blijft beperkt.

In het Oost-Vlaamse Eeklo is een trein die wordt ingezet om sporen onkruidvrij te maken maandag rond 9 uur van het spoor gereden. De locomotief raakte een stuitklamp, die moet verhinderen dat het voertuig het station van Eeklo zou binnenrijden, en sukkelde van het spoor. De treinbestuurder, die een NMBS-diploma heeft, heeft het remmanoeuvre waarschijnlijk verkeerd ingeschat.

Te dicht bij station

Het gaat om een treinstel dat een oud toeristisch spoorwegtraject van 10 km tussen Maldegem en Eeklo onkruidvrij maakt. Die trein mag het station van Eeklo niet te dicht naderen, maar dat gebeurde toch.

Bij het incident raakte niemand gewond en de materiële schade is beperkt. De ontspoorde locomotief, die 57 ton weegt, is met een kraan weer op de sporen gehesen. Infrabel kwam ter plaatse maar het passagiersvervoer is nooit gehinderd door de ontsporing.

Omdat de spoorweg wordt uitgebaat door stoomcentrum Maldegem zal een verzekeringsmaatschappij worden ingeschakeld om het dossier af te handelen.