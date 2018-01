700 jongeren die terugkwamen uit skiklassen in panne met de trein Redactie

12u23

Bron: Belga 0 Photo News (archieffoto)

Een 700-tal jongeren die terugkwamen van skiklassen, hebben vanmiddag met de trein in panne gestaan tussen Tienen en Leuven. Ondertussen is de trein goed aangekomen in Leuven. Dat zegt de NMBS. Het spoor is dus opnieuw vrij.

De trein was onderweg vanuit Zwitserland toen die tussen beide stations in panne viel. De jongeren waren net op skiklassen geweest. Een hulplocomotief heeft intussen de trein naar Leuven gesleept, waar de helft van de jongeren uitstapt. De anderen helft neemt een andere trein richting Brussel.