Trein geraakt door projectielen in Diest: wagon ontruimd

Redactie

19u16

Bron: VTM Nieuws

Twee kogelinslagen en trein ontruimen. @NMBS, bedankt voor uw stevige ramen👌. pic.twitter.com/KeqCQEzUcP Maurits Vande Reyde(@ Mauritsvdr) link

In Brussel is een wagon van een trein die onderweg was van Hasselt naar Gent ontruimd omdat hij geraakt was door twee projectielen. Dat meldt VTM Nieuws en wordt bevestigd door de NMBS.