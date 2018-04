Trein en auto botsen op overweg in Puurs HR

15 april 2018

14u02

Bron: Belga, Facebook 0 In Ruisbroek (Puurs) is zondagmiddag een trein in aanrijding gekomen met een wagen op een overweg. Dat zegt spoornetbeheerder Infrabel. Er vielen geen gewonden, de inzittenden raakten tijdig uit de wagen.

Het ongeval op de overweg in de Jan De Donckerlaan zorgt wel voor ernstige hinder voor het treinverkeer, zowel op de lijn Boom-Puurs als tussen Antwerpen en Sint-Niklaas, aangezien dat treinverkeer uitgerekend dit weekend langs de plaats van het ongeval wordt omgeleid ten gevolge van werkzaamheden tussen Sint-Niklaas en Zwijndrecht.

Over de omstandigheden van de aanrijding bestaat voorlopig geen duidelijkheid. Op de trein, die richting Roosendaal reed, zaten volgens de NMBS een dertigtal reizigers. Zij worden geëvacueerd. Intussen worden er bussen ingezet tussen Boom en Puurs en tussen Antwerpen en Sint-Niklaas. De NMBS raadt reizigers van Antwerpen naar Gent (of omgekeerd) aan om via Mechelen te reizen.