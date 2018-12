Trein botst op wagen in Waver, inzittenden kunnen op tijd ontsnappen

03 december 2018

Vanavond is aan een overgang in Waver een trein op een wagen gebotst, zo meldt spoorwegbeheerder Infrabel. Bij het ongeval vielen geen gewonden: de inzittenden van het voertuig konden zich tijdig uit de voeten maken. De materiële schade is groot, zegt Infrabel.