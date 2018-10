Trein botst met fietser die slagboom negeert sam

15 oktober 2018

19u36

Bron: belga 8 In het Henegouwse Péruwelz is omstreeks 16.50 uur een fietser overleden na een aanrijding door een trein.

Twee fietsers staken de overweg van de lijn Bergen-Doornik over, hoewel de slagboom naar beneden was en de signalisatie aangaf dat een trein naderde. Een van de fietsers werd aangereden door de trein, die op weg was van Moeskroen naar Bergen. Het slachtoffer was op slag dood, zegt een woordvoerder van spoornetbeheerder Infrabel.

Het spoorverkeer tussen Blaton en Péruwelz werd meteen stilgelegd. De IC-treinen werden omgeleid via Jurbeke en lokaal werden bussen ingelegd. Het parket komt ter plaatse komen voor een onderzoek.

Bekijk ook: