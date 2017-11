Trein afgeschaft en 164 minuten vertraging maar het was een leuk feestje NMBS onderzoekt baldadigheid bij afscheid personeelslid Kristof Aerts

06u48 18 Photo News Een trein 's avonds op een station. Een pensioenfeestje bij de NMBS in Vorst is vorige week helemaal uit de hand gelopen. Resultaat: één internationale trein moest afgeschaft worden, een tweede liep flinke vertraging op en 's avonds liet de uitgelaten bende ook een trein stoppen - met nog meer vertragingen als gevolg. Bij de NMBS kunnen ze er niet mee lachen. Er is meteen een intern onderzoek geopend.

In de lokalen van het rangeerstation in Vorst stond donderdagmiddag alles in gereedheid om een collega na jaren trouwe dienst uit te zwaaien. Dat zorgde ervoor dat er amper nog mensen aan het werk waren om de dienst te verzekeren. Met alle gevolgen van dien: de internationale trein die om 14.37 uur in Brussel-Centraal zou vertrekken richting Luxemburg moest afgeschaft worden. Treinreizigers bleven in de kou staan. Want er was simpelweg niet meer voldoende personeel aan het werk op dat moment, om de trein klaar te maken en om de wagons te poetsen. Een uur later zag het ernaar uit dat ook de volgende internationale trein met bestemming Luxemburg niet op tijd klaar zou zijn, maar dat is uiteindelijk wel gelukt. Die trein kon met 33 minuten vertraging alsnog vertrekken.

Later op de avond veroorzaakten de feestvierders opnieuw problemen en ook begin dit jaar vond er een incident plaats aan het rangeerstation. Hoe reageert de NMBS op de feiten? Lees het hele verhaal in HLN+, exclusief voor abonnees. Proef nu vier weken gratis!

Photo News NMBS-baas Sophie Dutordoir.